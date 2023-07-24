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الستاغ داعية إلى مزيد التفهم: 'لجوء اضطراري واستثنائي للقطع الجزئي للأحمال'

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسخيرها لكافة إمكانياتها اللوجستية وتجنيدها لكامل فرقها الفنية في كل فروعها بكامل تراب الجمهورية، من أجل التدخل السريع كلما اقتضت الحاجة لذلك لضمان الحد الأقصى من استمرارية هذا المرفق العام.

وأوضحت الستاغ في بلاغ نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، أن موجة الحر المتواصلة التي تعيشها تونس منذ أيام حيث ناهزت اليوم مستويات قياسية وتسبب ذلك في اندلاع حرائق محاذية لخطوط نقل الكهرباء في تونس، قد أثرت هذه العوامل الإسثنائية على مستوى توزيع للكهرباء واللجوء الاضطراري والاستثنائي للقطع الجزئي للأحمال، للحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية.

...

وعبرت الستاغ عن أسفها لحدوث مثل هذه الاضطرابات المزعجة، ودعت المواطنين إلى مزيد التفهم بإرجاء بعض الاستعمالات من تجهيزات كهرومنزلية، خارج أوقات الذروة، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، مع تعديل المكيف على درجة لا تقل عن 26 درجة.


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