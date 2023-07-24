لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تنظر في عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2023، جلسة خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها.



ونظرت اللجنة في مستهل الجلسة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـ "مؤسسة افريقيا للتمويل".





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و تم التطرق إلى أهداف انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه المؤسسة، حيث ستساهم في إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة للحاجيات المتزايدة لبلادنا في مجال مشاريع البنية التحتية والطاقة بصفة خاصة ولحاجيات الاستثمار بصفة عامة. كما سيدعم الانضمام الى هذه المؤسسة القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الدول الافريقية وكذلك تطوير التعاون مع مجلس الاعمال الافريقي الذي وقّع اتفاق تعاون مع هذه المؤسسة سنة 2020.



هذا وأعرب الجانب التونسي على جملة من التحفظات، منها ضرورة تطبيق التشاريع الوطنية في حالة تخالف بنود الاتفاق والميثاق الملحق به مع القوانين التونسية خاصة فيما يتعلق بقانون الصرف والحصانات والامتيازات الجبائية.



وتم اثر ذلك التطرق الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.



وأكّد النواب أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها توفر حماية هامة للعملة التونسيين بالكيبيك على مستوى المحافظة على الصحة والسلامة لهم ولعائلاتهم وعلى مستوى تحويل المنافع العينية والاجرائية.



وتطرّق أعضاء اللجنة اثر ذلك الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



وقد تم ابرام هذه الانفاقية في اطار تجديد اتفاقية التبادل والمساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية 1963 وذلك قصد إرساء منظومة إجرائية تعالج مختلف الإشكالات التطبيقية التي افرزها واقع التعاون في مجال تسليم المجرمين وتطوير طرق التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.



وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها والاستئناس بآراء المختصين في المجال من مختلف الوزارات المعنية.