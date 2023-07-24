حريق ملولة: خلية أزمة برئاسة الحكومة وبودن تُعلّق جميع الجلسات الوزارية

قالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبتعليمات من رئيس الجمهورِيّة قيس سعيد، علّقت عصر اليوم جميع الجلسات الوزارية، وذلك لتركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة، على إثر اندلاع النيران في منطقة ملولة من ولاية جندوبة، من أجل تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه النيران إخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم.وستظل هذه الخلية في حالة انعقاد دائم إلى حين السيطرة على هذه الحرائق، وفق نص البلاغ.