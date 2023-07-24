محمد علي الفرشيشي: ثلاث سفن ممتلئة بالقهوة تنتظر الدخول للميناء لكن الديوان لا يملك السيولة الكافية

قال المسؤول السابق في وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي أن ثلاث سفن محمّلة بالقهوة ف تنتظر الدخول للميناء لافراغ شحنتها.

وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام " ديوان وزارة التجارة لا يملك سيولة كافية لدفع ثمن الحمولة".

وتابع " يجب فتح اكتتاب وطني لتعبئة موارد الدولة".





وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أشرفت يوم الاثنين الماضي ، على جلسة عمل وزارية، خصّصت لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها وذلك بحضور ممثل البنك الدولي بتونس "ألكسندر اروبيو"، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي "كريستيان برجي"، عبر تقنية التواصل عن بعد.وتناول المجلس أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وأكد المجلس في هذا السياق، على ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع.كما استعرض المجلس الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم احداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية.