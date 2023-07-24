'أنا يقظ' تقدم تقريرها الخاص ''سعيّد ميتر'' مؤكدة ان 90% نسبة فشل قيس سعيّد في تحقيق وعوده

عقدت منظمة أنا يقظ، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، ندوة صحفية لتقديم تقريرها الخاص "سعيّد ميتر: سنتان على إقرار التدابير الاستثنائية " المتعلق بمراقبة وقياس مدى التزام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتنفيذ الوعود التي التزم بها منذ 25 جولية 2021.





ويعتمد هذا التقرير في تجميع المعطيات على المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة، وعلى تصريحات المسؤولين في مختلف وسائل الإعلام ذات المصداقية.

ويعتمد هذا التقرير في تجميع المعطيات على المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة، وعلى تصريحات المسؤولين في مختلف وسائل الإعلام ذات المصداقية.

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وقد تلخّصت وعود رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 49 وعدا تم تقسيمها كالآتي:

- 9 وعود متعلقة بالمجال السياسي والتشريعي

- 4 وعود متعلقة باستقلالية القضاء

- 4 وعود متعلقة بضمان الحقوق والحريّات

- 7 وعود متعلقة بالقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية

- 5 وعود متعلقة بالبيئة

- 4 وعود متعلقة بالصحة

- 4 وعود متعلقة بالتعليم

- 4 وعود متعلقة بخدمات التنقل

- 4 وعود متعلقة بالشباب والمرأة

- 3 وعود متعلقة بأملاك وأموال الدولة

- وعد متعلق بالثقافة.





واعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ أداء رئيس الجمهورية سلبيا بالمقارنة مع ما وعد به، ذلك أنّ 5 وعود فقط تمّ تحقيقها من أصل 49 وعدا أي مايناهز نسبة 10%.

فيما يتعلق بالوعود في المجال السياسي والتشريعي، فشل رئيس الجمهورية في تحقيق 7 وعود من أصل تسعة فيما حقّق وعدين يتعلقان بالاستفتاء وبتنظيم انتخابات تشريعية.

أمّا بالنسبة للوعود المتعلّقة بالحقوق والحرّيات، فقد قام رئيس الجمهورية بعكس ما وعد به فيما يتعلق بثلاثة وعود في حين شرع بتحقيق وعد وحيد.

وبالنسبة إلى مجال القضاء ومجال المرأة والشباب ومجال المتعلّق بالقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية، فإن الحصيلة تعتبر سلبية، ذلك أن 100% من الوعود لم تتحقّق أوتمّ القيام بعكسها.

أما فيما يتعلّق بمجالات البيئة والصحة والتعليم، فالحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75% و80%.

وفيما يتعلّق بمجال أملاك وأموال الدولة فالحصيلة سلبية بنسبة تناهز66 %.

أمّا فيما يتعلّق بمجال خدمات النقّل، فالحصيلة تعتبر إيجابية، ذلك أنه فقط 25% من الوعود لم تتحقّق.

وبالنسبة للمجال الثقافي فقد وعد رئيس الجمهورية بوعد وحيد وهو في طور الإنجاز.

وأشارت المنظمة في ختام تقريرها إلى أنه رغم إقرار رئيس الجمهورية لتدابير استثنائية وجمعه للسلطات وارساءه لمشروعه الخاصّ وتطويعه لجميع الهياكل العمومية وتعيينه بصفة مباشرة لأعضاء الحكومة وتدخّله في تعيين أصحاب القرار في مختلف الهيئات والإدارات إلّا أنّه فشل في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين.