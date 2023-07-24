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نجيب الدزيري: قيس سعيد هدية من السماء للإنسانية جمعاء وخطابه في روما مفخرة لكل تونسي‎

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 08:09 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قال الاثنين 24 أوت، كرونيكور اذاعة اي اڤ ام ان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في روما بمناسبة المؤتمر الدولي حول الهجرة مفخرة لكل تونسي.

وتابع الدزيري بأن قيس سعيد هدية من السماء ليس فقط للتونسيين والتونسيات بل للانسانية جمعاء وهو يحمل تصور عالمي جديد لاخراج الجميع من الظلمات الي النور.
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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا إلى إنشاء "مؤسسة مالية عالمية جديدة"، يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها، قصد ارساء نظام انساني جديد، حتى يحل الأمل مكان اليأس ويعم الرخاء الجميع.

وأكد سعيّد، في كلمة ألقاها يوم الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول "التنمية والهجرة" المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما ، على أن الواجب يقتضي من الجميع اليوم وأساسا من منظمة الأمم المتحدة انشاء هذه المؤسسة.

وبين أن هذا المؤتمر، يعد الأول من نوعه الذي يتطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية، الذي تحول منذ سنوات الى "مأساة انسانية"، موجها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية لاستجابتها للمبادرة التونسية للبحث في الحلول.

وشدد على أن معالجة الهجرة غير النظامية، لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب، قائلا في هذا الصدد "لا تكاد تخلو نشرة أنباء من خبر يتعلق بغرق مركب أو بحث عن جثث أو إحباط عمليات هجرة في عرض البحر أو قبل الإبحار".



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