الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر من بين محاور لقاء قيس سعيد بعبد الحميد الدبيبة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأحد 23 جويلية 2023 بروما، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.



ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية, تطرق اللقاء مطولا إلى جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الأخوة والتعاون الراسخة في التاريخ القائمة بين تونس وليبيا في شتى المجالات وسبل تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتسوية بعض الملفات العالقة.

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ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية, تطرق اللقاء مطولا إلى جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الأخوة والتعاون الراسخة في التاريخ القائمة بين تونس وليبيا في شتى المجالات وسبل تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتسوية بعض الملفات العالقة.

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كما تناول اللقاء ضرورة مزيد تعزيز آليات وفرص التنسيق والتشاور على مختلف المستويات من أجل رفع التحديات المشتركة ومعالجة القضايا المطروحة على البلدين، ومن بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر وتداعياتها السلبية لا فقط على البلدين بل كذلك على المنطقة وعلى العالم بأسره.