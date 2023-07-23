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شاب يضرم النار في نفسه في شارع الحبيب بورقيبة

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 00:13 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أقدم شاب يبلغ من العمر 35 سنة مساء السبت على سكب مادة حارقة على جسده وإضرام النار في نفسه في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وتم نقله من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

ونقل موقع موزاييك عن مصدر مطلع أن الشاب تعرّض لحروق من الدرجة الثانية في أطرافه العليا. وما تزال أسباب إقدامه على حرق نفسه مجهولة.


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