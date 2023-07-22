بن عروس: صديقها السابق يهدّد والدتها بنشر صور ابنتها ويبتزها في مبلغ 11 ألف دينار

إثر تقدّم إمرأة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية ببن عروس راغبة في الإعلام عن تعرّض ابنتها (20 سنة) إلى الإبتزاز والتهديد من قبل صديق ابنتها السابق الذي عمد إثر انتهاء علاقتهما إلى تهديدها بإرسال صورها إلى عائلتها وأصدقائها مقابل تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة عبر مراحل تصل إلى حوالي 11 ألف دينار، كما عمد المظنون فيه مؤخرا إلى طلب مبلغ 2000 دينار إثر تهديدهما بنشر فيديو يخص المتضررة.



بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، تم القبض على المعني الذي اعترف بعد مجابهته بالأدلة عن تعمّده تهديد والدة المتضررة بإمكانية نشر صور ابنتها واستغلال ذلك في حصوله على الأموال.





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وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل "الإبتزاز والتهديد بما يوجب عقاب جنائي" والأبحاث متواصلة.