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فريد بن جحا: الاحتفاظ بسائحة تشيكية على ذمة الأبحاث على خلفية وفاة زوجها المسترابة

فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية
Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لباب نات اليوم السبت 22 جويلية 2023 ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اذن بالإحتفاظ بسائحة تشيكية في العقد الخامس من عمرها على ذمة الأبحاث في قضية وفاة مسترابة لزوجها، البالغ من العمر 60 سنة في غرفة بأحد نزل المنستير في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي واستكمال الأبحاث لمعرفة أسباب الوفاة

وأضاف فريد بن جحا، أنّ الطبيب الشرعي أفاد يوم الخميس 20 جويلية الجاري بأنّ الجثة تحمل آثار خنق على مستوى الرقبة .

...

وكانت النيابة العمومية، وعلى إثر إشعار سائحة تشيكية مساء الأربعاء الماضي عن وفاة زوجه تنقّلت على عين المكان، أين عاينت مع قاضي التحقيق الجثة وأذنت بفتح بحث حول هذا الموت المستراب، حسب ذات المصدر.


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