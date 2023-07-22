في حلق الوادي... منعه من الانتصاب العشوائي واجبار المصطافين على تسويغ المظلات البحرية فنحره بسكين

تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة مؤخرا من القبض على شاب اقدم على طعن عون امن بسكين على مستوى رقبته مما خلف له جرحا غائرا وذلك اثر خلاف نشب بينهما حيث منع المتضرر المتهم من الانتصاب الفوضوي بالقرب من شاطئ حلق الوادي وازعاج المصطافين واجبراهم على تسويغ المظلات البحرية مقابل مبالغ مالية مشطة.



واعترف المتهم بما نسب اليه موضحا انه أراد الانتقام من عون الامن باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض...





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