Babnet

في حلق الوادي... منعه من الانتصاب العشوائي واجبار المصطافين على تسويغ المظلات البحرية فنحره بسكين

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 09:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة مؤخرا من القبض على شاب اقدم على طعن عون امن بسكين على مستوى رقبته مما خلف له جرحا غائرا وذلك اثر خلاف نشب بينهما حيث منع المتضرر المتهم من الانتصاب الفوضوي بالقرب من شاطئ حلق الوادي وازعاج المصطافين واجبراهم على تسويغ المظلات البحرية مقابل مبالغ مالية مشطة.

واعترف المتهم بما نسب اليه موضحا انه أراد الانتقام من عون الامن باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض...

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270290


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 22 جويلية 2023 | 4 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:15
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet41°
37° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
43°-30
47°-32
44°-29
33°-26
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*