قررت مساء اليوم الدائرة الاستعجالية الصيفية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد الجمعة 28 جويلية 2023 للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية التى رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اجل منعه من مزاولة عمله ، وفق نص الشكاية.
هذا ما قررته الدائرة الاستعجالية في القضية التي رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
En continu...
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 40
43°
33°
الــرياح:
1.03 كم/س
29°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
43°-29
43°-29
44°-29
47°-33
44°-28
زوّارنا يتصفحون الآن >>
*-*
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 51 309) العميد معز تريعة يكشف ل"باب نات"
( 42 858) بتاثّر. المتفوق في الباكالوريا ما
( 41 944) مفتي الجمهورية : يوم الاربعاء 19
( 39 781) القضاء يصدر حكمه على مريم الدباغ
( 32 229) الدولة تطالب عماد الطرابلسي ب100 م
( 25 313) ميقالو يهاجم سمير الوافي: مد وجهو
( 24 928) إيقاف المحاكمة بموجب قانون الصلح
( 23 370) التلميذة مريم بوشعالة تتفوق وطني
( 20 409) جمال العرفاوي يكشف... حقيقة قرض ا
( 18 220) العثور بمنزل برواد على جثة متحللة
( 18 157) بنزرت: إستقالة جماعية ل25 مدرسا م
( 17 565) تم إتهامها بانتحال صفة.. نجاح مري
( 16 975) حمة الهمامي: كي ريت الضحكة البارح
( 16 777) بطولة ويمبلدون - انس جابر الى الدو
( 16 506) صورة اليوم من محطة القطار بصفاقس "
( 16 506) سلوى الشرفي: الاسلام كرّم المرأة ب
( 16 103) فرنسا.. صديق نائل يكشف معلومات جدي
( 15 695) فيديو اليوم... خلال استقباله... و
( 15 659) عماد بن حليمة يكشف خفايا ايقاف قاض
( 15 488) جريمة قتل بشعة تهز ولاية نابل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 270279