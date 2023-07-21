هذا ما قررته الدائرة الاستعجالية في القضية التي رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قررت مساء اليوم الدائرة الاستعجالية الصيفية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد الجمعة 28 جويلية 2023 للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية التى رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اجل منعه من مزاولة عمله ، وفق نص الشكاية.