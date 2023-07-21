Babnet

اليم في سيدي حسين: يدهس غريمه في حفل زفاف حتى الموت

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شهد امس حفل زفاف بجهة برج شاكير التابع لسيدي حسين جريمة قتل اليمة ذهب ضحيتها شاب حيث دهسه غريمه بسيارته حتى الموت وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من القبض على الجاني باذن من النيابة العمومية، من أجل "القتل العمد مع سابقية القصد".

ووفق المعطيات المتوفرة فان معركة بين مجموعتين من الاشخاص كانوا حاضرين بحفل زفاف بجهة برج شاكير سيدي حسين أدّت إلى وفاة أحد الضحية إثر تعرضه للدهس بسيارة القاتل وقد وثقت كاميرا قاعة الافراح عملية القتل الاليمة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270247


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 15
Babnet
Babnet43°
43° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-29
44°-29
42°-29
47°-31
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*