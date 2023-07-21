اليم في سيدي حسين: يدهس غريمه في حفل زفاف حتى الموت

شهد امس حفل زفاف بجهة برج شاكير التابع لسيدي حسين جريمة قتل اليمة ذهب ضحيتها شاب حيث دهسه غريمه بسيارته حتى الموت وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من القبض على الجاني باذن من النيابة العمومية، من أجل "القتل العمد مع سابقية القصد".



ووفق المعطيات المتوفرة فان معركة بين مجموعتين من الاشخاص كانوا حاضرين بحفل زفاف بجهة برج شاكير سيدي حسين أدّت إلى وفاة أحد الضحية إثر تعرضه للدهس بسيارة القاتل وقد وثقت كاميرا قاعة الافراح عملية القتل الاليمة.

