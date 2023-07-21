ذاكر لهيذب يدعو الي الغاء قرار عدم الاقتطاع من أجور 6 ٱلاف موظف بصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق بمرسوم رئاسي

نشر الجمعة 21 جويليىة، الطبيب والناشط السياسي ذاكر لهيذب ما اعتبرها حلولا لانخرام المنظومة الصحية والاجتماعية والنقص الحاد في الدواء.

ونبه لهيذب الي أن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ال cnss هي السبب الأساسي في أزمة المنظومة الصحية في ظل تهرم السكان وارتفاع عدد المتقاعدين وعدم دفع موظفي الصندوق البالغ عددهم 6 الاف لمساهماتهم بالصندوق.



وأشار الي ان الحل يمر عبر الغاء قرار عدم الاقتطاع لموظفي الصندوق بقرار رئاسي والترفيع في سن التقاعد ومواصلة الاقتطاع للكنام ولCNSS حتى بعد التقاعد للتخفيف من الهوة المالية وانقاذ المنظومة الصحية والاجتماعية.



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