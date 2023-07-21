Babnet

ذاكر لهيذب يدعو الي الغاء قرار عدم الاقتطاع من أجور 6 ٱلاف موظف بصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق بمرسوم رئاسي

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر الجمعة 21 جويليىة، الطبيب والناشط السياسي ذاكر لهيذب ما اعتبرها حلولا لانخرام المنظومة الصحية والاجتماعية والنقص الحاد في الدواء.
ونبه لهيذب الي أن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ال cnss هي السبب الأساسي في أزمة المنظومة الصحية في ظل تهرم السكان وارتفاع عدد المتقاعدين وعدم دفع موظفي الصندوق البالغ عددهم 6 الاف لمساهماتهم بالصندوق.

وأشار الي ان الحل يمر عبر الغاء قرار عدم الاقتطاع لموظفي الصندوق بقرار رئاسي والترفيع في سن التقاعد ومواصلة الاقتطاع للكنام ولCNSS حتى بعد التقاعد للتخفيف من الهوة المالية وانقاذ المنظومة الصحية والاجتماعية.
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270246


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 15
Babnet
Babnet43°
43° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-29
44°-29
42°-29
47°-31
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*