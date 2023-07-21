Babnet

توفيق الشابي: 'أزمة التعليم الأساسي مازلت قائمة وأكثر من 13 ألف معلم مواصلون في حجب الأعداد'

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 12:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن أكثر من 13 ألف معلم ملتزمون إلى حد الآن بحجب الأعداد ولم يقوموا بتنزيلها، مستنكرا بشدة ما اعتبره هرسلة المربين ودفع الوزارة لتعميق الأزمة.

وفي اتصال هاتفي مع اذاعة شمس اليوم الجمعة 21 جويلية 2023، أوضح توفيق الشابي أن وزارة التربية انتهجت سياسة المغالطة والتهديد وتوخت أساليب تعسفية ولا قانونية ولا إنسانية في إشارة إلى حجب الأجور وإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.

...

وبين أن المندوبيات الجهوية تقوم بهرسلة المربين يوميا وتعمل على دفعهم لتنزيل الأعداد، معتبرا أن أزمة التعليم الأساسي مازلت قائمة خلاف لما صرّح به وزير التربية محمد علي البوغديري.

وجدد الشابي دعوته للتفاوض وعبر عن انفتاح الهيكل النقابي على الحوار، مؤكدا أن الجامعة على استعداد لتقريب وجهات النظر.

وحذر المتحدث من عودة مدرسية مرتبكة إذا واصل الوزير في تعنته وفق تعبيره، مؤكدا أن الهيكل النقابي يريد تطويق الأزمة وليس ترحيلها إلى السنة الدراسية القادمة.

يُشار إلى أن الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي أكد أمس أن كل مسؤول نقابي لا ينضبط إلى قرارات الجامعة سيتم طرده وستُسحب منه المسؤولية النقابية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270244


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet42°
42° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-29
44°-29
42°-29
47°-31
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*