توفيق الشابي: 'أزمة التعليم الأساسي مازلت قائمة وأكثر من 13 ألف معلم مواصلون في حجب الأعداد'

أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن أكثر من 13 ألف معلم ملتزمون إلى حد الآن بحجب الأعداد ولم يقوموا بتنزيلها، مستنكرا بشدة ما اعتبره هرسلة المربين ودفع الوزارة لتعميق الأزمة.



وفي اتصال هاتفي مع اذاعة شمس اليوم الجمعة 21 جويلية 2023، أوضح توفيق الشابي أن وزارة التربية انتهجت سياسة المغالطة والتهديد وتوخت أساليب تعسفية ولا قانونية ولا إنسانية في إشارة إلى حجب الأجور وإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.





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