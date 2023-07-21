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تعلقت به 3قضايا :هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 09:35 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة بالقطب الاقتصادي المالي في 3 قضايا فساد مالي اتهم فيها عبد الرحمان التليلي المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات خلال عهد الرئيس الراحل بن علي بالفساد و قد وجهت له تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وللإضرار بالإدارة وذلك اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ادعت فيها أن المدير العام السابق ارتكب خلال فترة اشرافه على ديوان الموانئ والمطارات عدة تجاوزات واستيلاءات على مبالغ مالية تابعة للديوان كما كان يمكن مقاولين لهم ولاءات من القيام بأشغال بالمطارات على حساب بقية المنافسين حسب ما جاء في نص الشكاية.

وبالمناداة على المتهم عبد الرحمان التليلي مدير عام الموانئ والمطارات سابقا تبين انه لم يحضر الجلسة كما تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبارات المجراة والمتعلقة بتحديد قيمة الاضرار التي حصلت للدولة جراء تلك التجاوزات لم تكن جاهزة فقررت تأخير القضايا الثلاث لجلسة سبتمبر المقبل لانتظار نتيجة الاختبارات ولحضور المتهم في جلسة المحاكمة .
وللتذكير فقد صدر ضد التليلي حكم بالسجن لمدة 8 سنوات في قضية فساد مالي خلال فترة ترأسه للموانئ والمطارات فاستأنف الحكم.


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