عز الدين سعيدان: القرض الذي وقعته تونس مع السعودية يساوي 6.5 أيام توريد فقط

أفاد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 21 جويلية 2023، خلال مداخلته في برنامج ''émission impossible ''، على إي أف أم، أن المنحة و القرض الذي وقعته تونس مع السعودية بقيمة 500 مليون دولار، يساوي 6.5 أيام توريد في تونس.وأبرز أن هذا القرض يمكن أن يساوي كذلك 3 أسابيع من أجور الوظيفة العمومية فقط، مبرزا أن هذا القرض هو مساندة للمالية العمومية وليس للاقتصاد التونسي وأجور الوظيفة العمومية في تونس تتكلف في الشهر حوالي ألفين مليار دينار.وأوضح أن هذا القرض سيغطي نفقات عامة للميزانية وليس الاستثمارات، مشيرا إلى أن أخطر سيناريو لتونس هو أن تتحصل على قروض دون القيام بالإصلاحات الضرورية.

وكانت تونس تحصلت على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية ونظيرها السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة.وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ان هذا التمويل سيتوجه لدعم الميزانية من جهة وتوطيد العلاقات المالية الثنائية بين تونس والسعودية من جهة أخرى.وبين وزير المالية السعودي أن توقيع الاتفاقية هي جزء من جهود المملكة في دعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس مفسرا ان هذا القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادًا لجهود المملكة في دعم تونس مبرزا ان هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى المنظمات المالية والإقليمية والدولية.