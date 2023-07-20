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وزير الصحة يستقبل ممثلة عن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل وزير الصحة علي المرابط اليوم الخميس 20 جويلية 2023 بمقر الوزارة، Amelie Joubert ممثلة عن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا والدكتور محمد شقرون ممثل مجلس إدارة الصندوق لمنطقة شرق المتوسط ورئيس التنسيقية الوطنية لبرنامج الصندوق والوفد المرافق لهما.
وقد خصصت الجلسة لتناول المشاريع المستقبلية المشتركة وسبل تعزيز علاقات التّعاون الثّنائي بين الوزارة والصندوق.
وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية المتابعة والتنسيق بين الجانبين في عدة مجالات خاصة منها البرامج التي تخص مكافحة السيدا والسل والملاريا من خلال الوقاية والتقصي اللازمين بما يضمن خدمات صحية ناجعة.


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