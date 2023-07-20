حمة الهمامي يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة‎

أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مضيفا " نحن نرفض تماما الوضع منذ 25 جويلية".
وتابع في تصريح لاذاعة الديوان " نحن غير متاكدين بأن الانتخابات ستحصل بالأساس خاصة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع اغلب معارضيه في السجن".
واكد حمة الهمامي أن حزب العمال يهدف لاسقاط المنظومة الحالية.
وتابع في تصريح لاذاعة الديوان " نحن غير متاكدين بأن الانتخابات ستحصل بالأساس خاصة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع اغلب معارضيه في السجن".
واكد حمة الهمامي أن حزب العمال يهدف لاسقاط المنظومة الحالية.
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