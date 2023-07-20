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حمة الهمامي يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة‎

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 19:21 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مضيفا " نحن نرفض تماما الوضع منذ 25 جويلية".
وتابع في تصريح لاذاعة الديوان " نحن غير متاكدين بأن الانتخابات ستحصل بالأساس خاصة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع اغلب معارضيه في السجن".
واكد حمة الهمامي أن حزب العمال يهدف لاسقاط المنظومة الحالية.


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