دائرة الاتهام تتخذ قرارا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

رفضت مساء اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق جراية المتهم فيما عرف بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم كما قررت تحديد شهر اوت المقبل للنظر فيها.



وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد افرج عن شفيق جراية لكن النيابة استانفت القرار .

هذا وشملت القضية أربعة أطراف أخرى.



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