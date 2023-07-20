حاتم المليكي: المفاوضات بين تونس والاتّحاد الأوروبي غير متكافئة

"أمّا النقطة الثانية التي تبحث أوروبا عن حلّ لها، هي الطاقة، حيث تبحث تحديدا عن الطاقات المتجدّدة، لذلك اقترحت على تونس الاستثمار في الطاقات المتجدّدة"، وفق قول حاتم المليكي الذي قدّر أنّ أوروبا تُريد توجيه تونس نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر وهي عملية معقّدة نوعا ما بما أنّها تستدعي تحلية مياه البحر.وأشار حاتم المليكي إلى "أنّنا سبق وأن دخلنا في مفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي، لكنّنا خرجنا منها كلّها خاسرون، بما أنّنا لم نملك قوّة الاتّحاد في التفاوض".كما انتقد المليكي الطريقة التي تمّت بها عملية التفاوض، قائلا "هذه اتّفاقية لا فكرة لنا عمن شارك في مفاوضاتها، ولا فضاء لنا للتساؤل أو لمناقشتها".