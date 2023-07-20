Babnet

حاتم المليكي: المفاوضات بين تونس والاتّحاد الأوروبي غير متكافئة

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 16:15 قراءة: 1 د, 6 ث
      
علّق الناشط السياسي والخبير في الحوكمة والتنمية المحلية، حاتم المليكي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 20 جويلية 2023، مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي.

وقال: "بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي، نعرف جيّدا مصالحه وانتظاراته.. أوروبا بصفة عامّة ترفض الهجرة غير النظامية، فيما تشجّع على الهجرة النظامية، لذلك قرّرت دعم التعليم العالي والبحث العلمي في تونس بهدف دعم هجرة الأدمغة، واستقطاب كفاءات في اختصاصات تحتاجها ثمّ دمجها في سوق شغلها".
أخبار ذات صلة:
الخارجية تنشر مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي ...

...

"أمّا النقطة الثانية التي تبحث أوروبا عن حلّ لها، هي الطاقة، حيث تبحث تحديدا عن الطاقات المتجدّدة، لذلك اقترحت على تونس الاستثمار في الطاقات المتجدّدة"، وفق قول حاتم المليكي الذي قدّر أنّ أوروبا تُريد توجيه تونس نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر وهي عملية معقّدة نوعا ما بما أنّها تستدعي تحلية مياه البحر.

وأشار حاتم المليكي إلى "أنّنا سبق وأن دخلنا في مفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي، لكنّنا خرجنا منها كلّها خاسرون، بما أنّنا لم نملك قوّة الاتّحاد في التفاوض".

كما انتقد المليكي الطريقة التي تمّت بها عملية التفاوض، قائلا "هذه اتّفاقية لا فكرة لنا عمن شارك في مفاوضاتها، ولا فضاء لنا للتساؤل أو لمناقشتها".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270199


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 20 جويلية 2023 | 2 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:15
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet40°
35° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
42°-29
42°-29
42°-29
47°-33
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*