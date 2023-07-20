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الدائرة الاستعجالية تحدد موعد النظر في القضية التي رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت الدائرة الاستعجالية الصيفية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد الجمعة21 جويلية 2023 للنظر في القضية التى رفعها العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اجل منعه من مزاولة عمله ، وفق نص الشكاية ومن المنتظر ان تصدر المحكمة قرارها في التاريخ المذكور.
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