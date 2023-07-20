إثر فاجعة وفاة عون بلدي بصعقة كهربائية، احتجاجات تنديدا بتردي مقاييس الصحة والسلامة المهنية

في بيان مشترك دعت الجامعة العامة للبلديين والاتحاد الجهوي للشغل بتونس كافة أعوان بلدية تونس الى حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية بمقرات العمل اليوم الخميس 20 جويلية 2023 بداية من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة العاشرة صباحا.



وقد أكد الطرفان من خلال البيان عزمهم مواصلة العمل من أجل حماية منظوريهم وفرض احترام التراتيب والتشريعات وحرصهم على مواصلة النضال بكافة الاشكال القانونية والمشروعة بما في ذلك الإضراب.





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وصدر هذا البيان اثر الفاجعة الاخيرة التي أودت بحياة العون البلدي المرحوم محمد ساسي العكار الذي تعرض الى صاعقة كهربائية قاتلة اثناء أدائه لواجبه المهني خلال اصلاح عمود كهربائي بحي القربي بالزهروني بتونس.



و نشرت صفحة أعوان و موظفي بلديات الجمهورية ما يلي: “حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمو و ينعمو عون بلدي مصلحة التنوير العمومي بلدية تونس #دائرة الحرارية # يتوفى أثناء أداء واجبه في حي بوزيان الزهروني… غياب تام للمسؤولين و نقل الجثة دون معاينة من قبل مواطنين في ظروف اكثر من سيئة الان مع العلم ان العون توفي من الساعة الواحدة بعد الزوال و أكثر من 4 ساعات و هو ملقى في مكان الحادث لولا المواطنين الذين تكفلوا بوضع الثلج على الجثة …. البلديات تمر بوضع كارثي اليوم تهميش على جميع المستويات و غياب تام للمسؤولين و آخر همهم العون البلدي الذي ينكلون به في درجات حرارة مرتفعة و اجبارهم على العمل في غياب تام لأدوات الحماية و السلامة المهنية و اعتماد أساليب التهديد بالايقاف عن العمل و الطرد التعسفي دون وجه حق متناسين ان العون البلدي هو عون عمومي و لكن الأسف لا يتمتع بابسط حقوقه و يتم تهميشه و هرسلته … حسبنا الله ونعم الوكيل عند الله تلتقي الخصوم ….”.