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فتح بحث أثر العثور على امني والدته جثتين هامدتين في منزلهما...

الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا
Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح ل"باب نات" اليوم الأربعاء 19 جويلية 2023 ان النيابة العمومية بإلمحكمة الإبتدائية بالمنستير اذنت بفتح بحث ومباشرة التحريات الازمة للكشف عن ظروف وملابسات العثور على جثتي أمني ووالدته بمنزلهما بمدينة جمّال من ولاية المنستير .


واكد محدثنا ان الوفاة تخلو مبدئيا من طابع اجرامي بالنظر للامراض المزمنة التي يعاني منها الهالكين في انتظار ورود نتيجة تقرير الطبيب الشرعي الذي سيكشف حقيقة الوفاة المسترابة .
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