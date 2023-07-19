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نور شيبة وسهيل بالراضية مجددا امام القضاء وهذا ما تقرر

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 10:55 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نظرت خلال الأسبوع الفارط الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بشبهة استهلاك مواد مخدرة، التى شملت الأبحاث فيها الفنان الشعبي نور شيبة والاعب الدولي سهيل بالراضية وقد قررت الدائرة تأخير المحاكمة لجلسة أكتوبر المقبل .

وللتذكير فقد تم إيقاف نور شيبة وسهيل بالراضية على ذمة القضية المذكورة ، ليتقرر لاحقا الافراج عنهما وابقائهما بحالة سراح على ذمة القضية .


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