الرياض: وزير الخارجية يلتقي رئيس اتحاد الغرف السعودية

بمناسبة زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 18 جويلية الجاري، لقاء مع حسين بن معجب الحوزيري، رئيس اتحاد الغرف السعودية بمقر الاتحاد بالرياض.

وأشاد الوزير بالروابط الأخوية العريقة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية توظيف الزخم الإيجابي الذي عرفته هذه العلاقات لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأبرز في هذا السياق، الدور الموكول للغرف التجارية ورجال الأعمال في إعطاء دفع متجدد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما في ظل وجود إطار قانوني تفاضلي محفز للتبادلات التجارية وتيسير إقامة المشاريع والشراكات الاقتصادية.

وأكد الوزير على أهمية السوق التونسية للمؤسسات والشركات السعودية للانطلاق في اتجاه الأسواق الخارجية في كل من دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

من جانبه، تطرق رئيس اتحاد الغرف إلى عراقة العلاقات بين اتحاد الغرف والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤكدا على ضرورة مزيد تطويرها بما من شأنه الرفع من حجم المبادلات التجارية والرقي بها إلى مستوى الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين.



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ودعا في هذا الإطار إلى الإسراع في إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي السعودي، تمهيدا لاستئناف اجتماعاته الدورية في أقرب الآجال الممكنة.