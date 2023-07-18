Babnet

أحمد ونيس: مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي هي نجاح تونسي

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 18:06 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعتبر الدبلوماسي والوزير الأسبق أحمد ونيس، اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أم، أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد الفارط، تعد نجاحا تونسيا.

وقال ونيس:" أولا المفاوضات حول مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، كانت شديدة وصعبة وظاهر وأنه عوضا عن شهر جوان، لأن الموعد الأول لإبرام الاتفاقية كان نهاية شهر جوان، هذا اللي قالوه يوم الأحد 11 جوان الزعماء الأوروبيين الثلاثة، وكذلك الرئيس قيس سعيد، لكن تأجل بتقريب جمعتين لأن المفاوضات كانت صعبة، بحيث الموقف التونسي هو اللي طور الحديث وأدرج مفاهيم جديدة ومحاور مضبوطة، بحيث أعتقد أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، هي نجاح تونسي وضم قضية الهجرة إلى جملة من المحاور الأخرى التي تستجيب إلى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التونسية، معناها بالنسبة لنا قضية الهجرة قضية صعبة وتفجرت أمامنا بصفة شديدة في الأشهر الأخيرة لكن هي أقوى بالنسبة إلى أوروبا، بالنسبة لنا ضميناها مع جملة من المحاور الأخرى، بحيث النهضة الاقتصادية التونسية والانطلاقة مع الشريك الأوروبي ستكون شاملة ولن تكون محصورة في موضوع الهجرة، هذا مكسب مهم"...

...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 270084

Goldabdo  (Tunisia)  |Mardi 18 Juillet 2023 à 18h 47m |           
ونيس كغيره من التونسيين لا يعلم شيئا عن هاته الاتفاقية.


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 جويلية 2023 | 30 محرم2 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:15
12:33
05:14
03:27
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
42°-30
40°-30
42°-29
40°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*