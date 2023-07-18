أحمد ونيس: مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي هي نجاح تونسي

وقال ونيس:" أولا المفاوضات حول مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، كانت شديدة وصعبة وظاهر وأنه عوضا عن شهر جوان، لأن الموعد الأول لإبرام الاتفاقية كان نهاية شهر جوان، هذا اللي قالوه يوم الأحد 11 جوان الزعماء الأوروبيين الثلاثة، وكذلك الرئيس قيس سعيد، لكن تأجل بتقريب جمعتين لأن المفاوضات كانت صعبة، بحيث الموقف التونسي هو اللي طور الحديث وأدرج مفاهيم جديدة ومحاور مضبوطة، بحيث أعتقد أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، هي نجاح تونسي وضم قضية الهجرة إلى جملة من المحاور الأخرى التي تستجيب إلى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التونسية، معناها بالنسبة لنا قضية الهجرة قضية صعبة وتفجرت أمامنا بصفة شديدة في الأشهر الأخيرة لكن هي أقوى بالنسبة إلى أوروبا، بالنسبة لنا ضميناها مع جملة من المحاور الأخرى، بحيث النهضة الاقتصادية التونسية والانطلاقة مع الشريك الأوروبي ستكون شاملة ولن تكون محصورة في موضوع الهجرة، هذا مكسب مهم"...