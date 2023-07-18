جمعيات ومنظمات تقاطع جلسات معتمد المحرس

رفضت الجمعيات والمنظمات حضور الجلسة، التي دعا إليها معتمد المحرس، أمس الاثنين، بخصوص التقسيم الترابي. هذا وقد أصدرت المنظمات والجمعيات الممضون على العريضة الرافضة لتغيير حدود معتمدية المحرس، بيانًا أعلنوا فيه عن مقاطعة جميع الجلسات مع معتمد المحرس إلى حين التراجع عن تغيير الحدود المتمثل في إقتطاع جزء من المجال الترابي لعمادة الشفار والمتفق عليه بمحضر جلسة والممضى عليه من طرف معتمد المحرس وبعض العمد التابعين لها .



وأشار نص البيان أن " الإمضاء على هذا المحضر يعتبر خرقا جسيما للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة الأمر الحكومي عدد 135 لسنة 2020 المتعلق بحدود معتمدية المحرس، والفصل 28 من المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلية والذي ينص على يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية.. وبالتالي لا يمكن لمعتمد المحرس الإمضاء على محضر لتغيير حدود المعتمدية" .





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