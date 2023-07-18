Babnet

جمعيات ومنظمات تقاطع جلسات معتمد المحرس

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 16:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
رفضت الجمعيات والمنظمات حضور الجلسة، التي دعا إليها معتمد المحرس، أمس الاثنين، بخصوص التقسيم الترابي. هذا وقد أصدرت المنظمات والجمعيات الممضون على العريضة الرافضة لتغيير حدود معتمدية المحرس، بيانًا أعلنوا فيه عن مقاطعة جميع الجلسات مع معتمد المحرس إلى حين التراجع عن تغيير الحدود المتمثل في إقتطاع جزء من المجال الترابي لعمادة الشفار والمتفق عليه بمحضر جلسة والممضى عليه من طرف معتمد المحرس وبعض العمد التابعين لها .

وأشار نص البيان أن " الإمضاء على هذا المحضر يعتبر خرقا جسيما للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة الأمر الحكومي عدد 135 لسنة 2020 المتعلق بحدود معتمدية المحرس، والفصل 28 من المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلية والذي ينص على يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية.. وبالتالي لا يمكن لمعتمد المحرس الإمضاء على محضر لتغيير حدود المعتمدية" .

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270076


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 جويلية 2023 | 30 محرم2 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:15
12:33
05:14
03:27
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
42°-30
40°-30
42°-29
40°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*