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اندلاع حريق في غرفة الغاز بمستودع الأسلحة والذخيرة بثكنة الإدارة العامة للحرس الوطني

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 13:09 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اندلع ،اليوم الثلاثاء، حريق في غرفة الغاز بمستودع الأسلحة والذخيرة بثكنة الإدارة العامة للحرس الوطني ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة.

وأوضحت إدارة الحرس في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنّه جاري السيطرة على الحريق من طرف فرق تدخل للحماية المدنية.

...

وأكدت عدم تسجيل إصابات بشرية.




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