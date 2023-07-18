اندلاع حريق في غرفة الغاز بمستودع الأسلحة والذخيرة بثكنة الإدارة العامة للحرس الوطني

اندلع ،اليوم الثلاثاء، حريق في غرفة الغاز بمستودع الأسلحة والذخيرة بثكنة الإدارة العامة للحرس الوطني ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة.



وأوضحت إدارة الحرس في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنّه جاري السيطرة على الحريق من طرف فرق تدخل للحماية المدنية.





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وأكدت عدم تسجيل إصابات بشرية.





