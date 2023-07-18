Babnet

جلول للبوغديري : دور السياسي إيجاد حلول وليس تطبيق القانون.. والتصعيد ليس الحل

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 11:23 قراءة: 1 د, 20 ث
      
قال رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ،ناجي جلول، لدى حضوره الثلاثاء 18 جويلية في برنامج "صباح الديوان"، لا توجد إرادة سياسية ولا اجتماعية حقيقية للنهوض بالمدرسة التونسية

وأضاف جلول قائلا، "عمري لا شفت التوانسة تظاهروا من أجل المدرسة"، معتبرا أن وزارة التربية قد تحولت إلى وزارة شؤون اجتماعية لأنها تقوم طيلة 20 سنة بالانتداب الاجتماعي.

...

وأوضح أن الكثيرين يعتقدون أن وزارة التربية هي حل للبطالة، لان سياسة الدولة كانت الحلول الاجتماعية والانتداب الاجتماعي، في حين أنه في المنظومات الراقية يتم اختيار الأوائل للتخصص في التعليم.

وأقرّ جلول، بأن أجور المعلّمين متدنية جدا ووضع المعلمين النواب مأساوي، مطالبا بتحسين أجورهم للارتقاء بالنظومة التربوية.

وذكّر جلول أنه عندما بادر بإصلاح المنظومة التربوية عندما كان وزيرا للتربية تصدت له النقابات وحركة النهضة وفق قوله.


جلول للبوغديري : دور السياسي إيجاد حلول وليس تطبيق القانون.. والتصعيد ليس الحل

ووجه ناجي جلول رسالة إلى وزير التربية محمد علي البوغديري، قال فيها إن دور السياسي هو إيجاد حلول لازمة التعليم السياسي، وليس تطبيق القانون لأن القضاء هو من يطبق القانون وفق تعبيره.
وأضاف جلول، أنه على الوزير التراجع في قراراته لأن التصعيد ليس الحل، وهذا لا يخدم المنظومة التربوية ولا التلاميذ ولا الوزارة ولا المجتمع، كما أن النقابة من واجبها التنازل، مؤكدا أن الحل هو العودة إلى طاولة المفاوضات.

واعتبر أن وزارة التربية تحولت منذ سنوات إلى مسرح صراع بين السلط واتحاد الشغل، وأن الخاسر الكبير في هذه المعركة هو التلميذ والمجتمع التونسي ومستقبل الأجيال، قائلا إن الوضع أصبح كارثيا.

وأشار جلول في السياق ذاته، إلى "وجود نقابات مسيّسة أكثر من اللازم والتي أضرت بالمنظومة التربوية" وفق تعبيره.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 270053

Bannour  (Tunisia)  |Mardi 18 Juillet 2023 à 12h 28m |           
والله حلول كيفما الإرتقاء الآلي بلاش بيها خير
وقتها يولّي القانون أرجل

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 18 Juillet 2023 à 12h 05m |           
لا تشتري العبد إلاّ و العصا معه إنّ العبيد لأجناس مناكير


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 جويلية 2023 | 30 محرم2 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:15
12:33
05:14
03:27
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet40°
39° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
42°-30
40°-30
41°-29
43°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*