قال رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ،ناجي جلول، لدى حضوره الثلاثاء 18 جويلية في برنامج "صباح الديوان"، لا توجد إرادة سياسية ولا اجتماعية حقيقية للنهوض بالمدرسة التونسية



وأضاف جلول قائلا، "عمري لا شفت التوانسة تظاهروا من أجل المدرسة"، معتبرا أن وزارة التربية قد تحولت إلى وزارة شؤون اجتماعية لأنها تقوم طيلة 20 سنة بالانتداب الاجتماعي.





جلول للبوغديري : دور السياسي إيجاد حلول وليس تطبيق القانون.. والتصعيد ليس الحل

وأوضح أن الكثيرين يعتقدون أن وزارة التربية هي حل للبطالة، لان سياسة الدولة كانت الحلول الاجتماعية والانتداب الاجتماعي، في حين أنه في المنظومات الراقية يتم اختيار الأوائل للتخصص في التعليم.وأقرّ جلول، بأن أجور المعلّمين متدنية جدا ووضع المعلمين النواب مأساوي، مطالبا بتحسين أجورهم للارتقاء بالنظومة التربوية.وذكّر جلول أنه عندما بادر بإصلاح المنظومة التربوية عندما كان وزيرا للتربية تصدت له النقابات وحركة النهضة وفق قوله.ووجه ناجي جلول رسالة إلى وزير التربية محمد علي البوغديري، قال فيها إن دور السياسي هو إيجاد حلول لازمة التعليم السياسي، وليس تطبيق القانون لأن القضاء هو من يطبق القانون وفق تعبيره.وأضاف جلول، أنه على الوزير التراجع في قراراته لأن التصعيد ليس الحل، وهذا لا يخدم المنظومة التربوية ولا التلاميذ ولا الوزارة ولا المجتمع، كما أن النقابة من واجبها التنازل، مؤكدا أن الحل هو العودة إلى طاولة المفاوضات.واعتبر أن وزارة التربية تحولت منذ سنوات إلى مسرح صراع بين السلط واتحاد الشغل، وأن الخاسر الكبير في هذه المعركة هو التلميذ والمجتمع التونسي ومستقبل الأجيال، قائلا إن الوضع أصبح كارثيا.وأشار جلول في السياق ذاته، إلى "وجود نقابات مسيّسة أكثر من اللازم والتي أضرت بالمنظومة التربوية" وفق تعبيره.