المرسى: صاحب محل لتنظيف السيارات يستغل أطفال يشتغلون لديه لترويج المخدرات

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية من تفكيك شبكة لترويج المخدرات يتزعمها صاحب محطة غسيل للسيارات بالجهة كان يستغل أطفالا قصر لترويج المخدرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

واعترف الأطفال القصر بما نسب اليهم من تهم في حين احيل صاحب محطة الغسيل بحالة فرار فتم ادراجه بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية للقبض عليه.

