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بسبب إضراب الإمام.. عدم رفع الأذان وإقامة الصلوات بأحد مساجد المضيلة

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 00:58 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أقدم الإثنين 17جويلية، امام جامع القوس بالمظيلة من ولاية قفصة على غلق الجامع وعدم اقامة الصلوات الخمس احتجاجا على عدم حصوله على أجرته منذ أشهر.
وافاد الاعلامي سمير الوافي بانه وحسب شهادات بعض المواطنين فقد رفض الإمام المذكور فتح باب المسجد و إقامة الصلوات به إلى حين الحصول على أجوره.

وعلّق سمير الوافي قائلا "من حجب الأعداد تعدينا إلى حجب الصلوات...ما عادش فيها !".
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