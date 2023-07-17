احدهم بالعناية المركّزة ...4 مصطافين يعترض سبيلهم مجموعة من المنحرفين ويعتدون عليهم بآلات حادة وقوارير !!

تمكن أول أمس اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى من إيقاف مجموعة من المنحرفين اعترضوا سبيل 4 مصطافين وانهالوا عليهم بالطعنات بالات حادة .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تعرّض 4 مصطافين إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلات حادة وقوارير من طرف مجموعة من المنحرفين عمدوا إلى اعتراض سبيلهم إبّان مغادرتهم الشاطئ بجهة قمرت ممّا تسبّب في إيواء أحدهم بالمستشفى إثر تعرّضه لطعنات بسكين .





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وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى و مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية، وبتكثيف التحريات الميدانية والفنية ولما وثقته كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تبين وأن المظنون فيهم صعدوا إثر عملية الإعتداء على متن سيارة تجارية، ليقع التعريف بسائقها ومرافقيه وهم 03 أشخاص وتم القبض عليهم تواليا بعد التعريف بهوياتهم.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف بعد أن تعرّف عليهم المتضررين وإدارج شخصين آخرين بالتفتيش.

