الجودي : "مذكرة التفاهم بين تونس والإتحاد الأوروبي يمكن أن تعطي دفعا جديدا للمفاوضات مع صندوق النقد"

وأضاف الجودي، خلال حضوره اليوم الإثنين في برنامج صباح الورد على موجات اذاعة الجوهرة أف أم، أن مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها أمس بين تونس والإتحاد الأوروبي يمكن أن تعطي دفعا جديدا للمفاوضات مع صندوق الدولي بخارطة طريق تمكننا من إجراء إصلاحات.