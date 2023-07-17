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الجودي : "مذكرة التفاهم بين تونس والإتحاد الأوروبي يمكن أن تعطي دفعا جديدا للمفاوضات مع صندوق النقد"

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الخبير الإقتصادي معز الجودي ،إنه من المهم جدّا أن لا تغيب تونس عن الساحة الدولية و يجب أن تكون حاضرة للمستوى الدولي بإتفاقيات ، بمفاوضات وشركات.

وأضاف الجودي، خلال حضوره اليوم الإثنين في برنامج صباح الورد على موجات اذاعة الجوهرة أف أم، أن مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها أمس بين تونس والإتحاد الأوروبي يمكن أن تعطي دفعا جديدا للمفاوضات مع صندوق الدولي بخارطة طريق تمكننا من إجراء إصلاحات.
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وبيّن أن الإتفاقية تتضمّن بعض التمويلات وبعض المشاريع المهمة خاصة في ما يتعلّق بالطاقات المتجددة التي تعتبر من أهم المصالح التي تربط الإتحاد الأوروبي بتونس .




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