مخزون السدود يقدر بـ 830 مليون متر مكعب

يبلغ مخزون السدود التونسية 830 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب35.8 بالمائة إلى غاية يوم الجمعة الماضي، في حين كان في حدود 968 مليون متر مكعب خلال نفس التاريخ من العام الماضي، وبنقص ب 196 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاثة الماضية.

وبلغت الايرادات منذ بداية الموسم الزراعي 678 مليون متر مكعب بنسبة 36.8 بالمائة من المعدلات، ونقص ب1مليار 164 مليون متر مكعب.



وفي تصريح لاذاعة Express FM أشار المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة يوم السبت 15 جويلية 2023، إلى قطع مياه الري عن المناطق الفلاحية بسبب نقص المياه، مبينا أنه بتحسن مخزون السدود بفضل أمطار شهري ماي وجوان مكنت وزارة الفلاحة الفلاحين من حصصهم من المياه التابعة لمنظومة سيدي سالم وأقصى الشمال، والتي تهم 7 ولايات هي باجة ونابل وبنزرت وولايات تونس الكبرى.



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