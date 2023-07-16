الاحتفاظ ب 04 مجتازين من جنوب الصحراء بعد احداث الفوضى على متن قوارب الحرس البحري

قامت الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس، أمس السبت، بنجدة وإنقاذ 108 مجتازين أين تم ضبطهم بعرض البحر على متن قاربين.



وقد امتثلت المجموعة الأولى التي تضم 48 شخصا تم نقلهم للطوافة المتنقلة بصفة طبيعية، بينما عمدت المجموعة الثانية إلى أحداث الفوضى والهرج بعرض البحر وتمت السيطرة عليهم ونقلهم للوحدة المتنقلة الا انهم القوا بالمحرك البحري بعرض البحر وتعمدوا سكب أربعة حاويات بنزين على سطح الوحدة المتنقلة، كما تعمد أحد المجتازين تهديد أعوان الدورية البحرية بواسطة ساطور كبير الحجم.





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