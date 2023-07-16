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الاحتفاظ ب 04 مجتازين من جنوب الصحراء بعد احداث الفوضى على متن قوارب الحرس البحري

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 12:58 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قامت الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس، أمس السبت، بنجدة وإنقاذ 108 مجتازين أين تم ضبطهم بعرض البحر على متن قاربين.

وقد امتثلت المجموعة الأولى التي تضم 48 شخصا تم نقلهم للطوافة المتنقلة بصفة طبيعية، بينما عمدت المجموعة الثانية إلى أحداث الفوضى والهرج بعرض البحر وتمت السيطرة عليهم ونقلهم للوحدة المتنقلة الا انهم القوا بالمحرك البحري بعرض البحر وتعمدوا سكب أربعة حاويات بنزين على سطح الوحدة المتنقلة، كما تعمد أحد المجتازين تهديد أعوان الدورية البحرية بواسطة ساطور كبير الحجم.

...

هذا وبمراجعة النيابة العمومية من طرف فرقة الإرشاد البحري بصفاقس اذنت بمباشرة الابحاث في قضية عدلية موضوعها "التعاصي على موظف عمومي لحمله على ترك أمر من علائق وظيفه وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد به والتهديد بما يوجب عقاب جنائي" و الاحتفاظ بـ 04 مجتازين تم التعرف عليهم من طرف الدورية البحرية من كونهم قاموا بسكب البنزين والتهديد، بحسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني.


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