ردّا على بيان معتمدية المحرس حول التقسم الترابي الجديد..التنسيقية المحلية للمراقبة والنهوض بالمدينة تعتبره مغالطة للرأي العام موجب للمسائلة والمحاسبة

تبعا للبيان التوضيحي الذي نشر من طرف معتمد المحرس على الصفحة الرسمية لمعتمدية المحرس بتاريخ 06 جويلية 2023،(مستند مرافق)، صرح من خلاله أن اللجنة الجهوية الفنية حددت المجال الترابي لمحطة تحلية مياه البحر يتبع عمادة قرقور - معتمدية عقارب وذلك بالاعتماد على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 لسنة 1989.وبالرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تبين ان ما ذكر مجانب للصواب، حيث أن ما ورد بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 1989 هو قرار من وزير الداخلية بتاريخ 29 افريل 1989 متعلق بتسمية وحدود عدد من العمادات التابعة لبعض المعتمديات بولاية صفاقس، منها عمادة الصغار من معتمدية عقارب وعمادتي العيثة والسمارة من معتمدية المحرس ولم ينص القرار(حسب ما نص عليه الفصل الثالث من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 29 افريل 1989 والصادر بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 1989) على أي تغيير من جانب حدود عمادة قرقور (معتمدية عقارب) وحدود عمادة الشفار (معتمدية المحرس).وبالتالي فإن معتمد المحرس وبإعتماده على هذا القرار لضم محطة تحلية مياه البحر إلى المجال الترابي لعمادة قرقور هو مغالطة للرأي العام، موجب للمسائلة والمحاسبة وينم عن سوء نية، فرب عذر أقبح من ذنب.أما إذا كان هذا الخطأ على حسن نية فتلك الطامة الكبرى وذلك يعني ان معتمد المحرس لم يفهم هذا القرار مما جعله يمضي ويؤكد حسب ذات البيان، بضم المجال الترابي لمحطة تحلية المياه البحر وما جورها لمعمادة الشفار من معتمدية المحرس إلى عمادة قرقور من معتمدية عقارب مخالفا بذلك الإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الأمر الحكومي عدد 135 المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بتحديد المجال الترابي لبلدية المحرس ما يعني معتمدية المحرس، والاعتداء على الفصل 28 من مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 09 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية والذي ينص على" - يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية..." وبذلك فإن الإجراءات التي تم اعتمادها في التقسيم الترابي الجديد للعمادات تصبح باطلة.. وما بُني على باطل فهو باطل."