مقداد السهيلي: عرض 'محفل' للفاضل الجزيري تشويه للتراث ونهب للمال العام

انتقد الفنان مقداد السهيلي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كورنيش"، السبت 15 جويلية 2023، بشدّة عرض ''محفل'' للفاضل الجزيري، ليلة البارحة، في افتتاح الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي.



ورأى مقداد السهيلي أنّ في هذا العرض تشويه للتراث ونهب للمال العام، قائلا: "كلّ هذا التشويه والتلاعب بالتراث، تتحمّل الدولة، وعلى رأسها مسؤولية الثقافة، مسؤوليته..".





وأضاف: "عرض محفل عمل متسرّع، ومنذ لحظات البروفات لم يعجبني الجوّ، وقد لحظت أنّ هناك اجترار وإعادة للتراث.. وأكبر قسوة هي ابتزاز المال العام للشعب".وأردف: "الأمور الذوقية لا نقاش فيها، نحن نتحدّث عن المحتوى..".وشدّد مقداد السهيلي على أنّ المهرجان ليس عرسا، بل هو تظاهرة ثقافية وتتويج لعمل الفنان طيلة عام كامل.وتابع: "ما الذي قدّمه الجزيري ليلة البارحة، أين الأصوات.. أين الأغاني الجديدة؟ لم نسمع سوى نشاز واجترار للتراث".وطالب مقداد السهيلي بالكشف عن تكلفة هذا العرض، قائلا "أظنّ أنّ التكلفة قادرة على حلّ مشكلة مهرجانيْن اثنين، على غرار مهرجان الجاز بطبرقة".كما علّق مقداد السهيلي على مشاركة الفنان نور شيبة في هذا العرض، قائلا "لم يعجبني ظهوره بتلك الطريقة، لم أكن أريد عودةً كتلك لنور شيبة".وأضاف: "نور شيبة ليس في حاجة للانغماس في تلك الفوضى، ولا لتقديم أغاني ليست له.. له رصيد ثري، فلماذا لا يكون له عرض خاصّ به!".ويذكر أنّ الأراء حول هذا العرض قد تباينت، بين من أُعجب بأداء الفنانين والراقصين وبالأجواء الاحتفالية، ومن اعتبر أنّ الجزيري خيّب ظنّهم ولم يكن العرض في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم وكان اجترارا لأغاني التراث.وكان جمهور غفير واكب مساء الخميس السهرة الافتتاحية للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي التي استهلّت بعرض فرجوي حمل عنوان "محفل" قال عنه مخرجه فاضل الجزيري إنه يُعيد بناء طقوس الأعراس البدوية.وأثث العرض حوالي 120 عنصرا بين عازفين ومنشدين وراقصين ومغنّين من بينهم نور شيبة وآمنة الجزيري ويحيى الجزيري وعلي الجزيري ونضال اليحياوي ومحمد العايدي ومحمد علي شبيل وفوزية الكافية وأسامة النابلي وهيثم الحضيري وفتحي الماجري وسامي الرزقي.وحاول الجزيري وفريق العرض أن يكون وفيا إلى حد ما لتقاليد العرس التونسي البدوي، فحضرت الآلات الموسيقية التقليدية الأساسية في العرض منها الإيقاعية كالطبل والبندير والدربوكة، إلى جانب الآلات النفخية وهي القصبة والزكرة والمزود. ولكن الجزيري الذي يُصرّ في كل مرة على الابتكار والتجديد، كما فعل في عروض الحضرة، أدخل آلات موسيقية غربية كالغيتار والغيتار باص، ولم يكتف بإدخال هذه الآلات الغربية فحسب، بل أضاف للعرض إيقاعات موسيقية غربية على غرار موسيقى الروك لتتداخل مع الموسيقى البدوية التونسية الأصيلة ومع الأغاني.ولكن إيقاعات موسيقى الروك الصاخبة أفقدت العرض هويته التونسية التي ألِفها الجمهور وأفرغت "المحفل" من طابعه الأصيل، بعد أن غلبت إيقاعات الموسيقى الغربية على بعض المقاطع الغنائية منها بالخصوص "بجاه الله يا حب اسمعني" التي أداها علي الجزيري أو أغنية "زينة" من التراث الكافي التي أدتها آمنة الجزيري.