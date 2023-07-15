وفاة الشاب الذي قتل والده بساطور في قبلي

توفى اليوم الشاب الذي اقدم خلال بداية الاسبوع على قتل والده بساطور اثر خلاف جد بينهما داخل منزلهم بجهة سوق الاحد قبلي .

وقد توفى الابن نتيجة اقدامه على اضرام النار في جسده بعد ان ارتكب جريمة القتل في حق والده.

هذا واذنت النيابة العمومية برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

هذا وترجح مصادر أن أسباب إقدام الشاب على قتل والده تعود لخلافات عائلية.