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رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 23:35 قراءة: 0 د, 40 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح يوم الجمعة 14 جويلية 2023 بقصر قرطاج، عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي قدم لرئيس الدولة التقرير السنوي العام للمحكمة الادارية لسنة 2021 والذي تضمن نشاط مختلف هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وأهم المؤشرات و الاحصائيات التي تبرز حجم العمل الذي تقوم به المحكمة بهدف فض النزاعات المعروضة عليها في آجال معقولة إضافة إلى أهم المبادئ التي أرستها في إطار وظيفتيها القضائية والاستشارية.

كما قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التقرير حول النزاع الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

...

وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الى الدور الذي قامت به المحكمة الإدارية منذ أواسط السنوات السبعين من القرن الماضي بعد صدور القانون المنظم لها في شهر جوان 1972 وخاصة في مجال مراقبة شرعية المقررات الإدارية وإصرار القضاة الإداريين على الحفاظ على استقلاليتهم لفرض احترام القانون.


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