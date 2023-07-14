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رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 22:55 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الجمعة على اجتماع مجلس الامن القومي .

وقال سعيد ..’’اليوم نتطرق مجددا الى موضوع الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية ,قائلا ’’ واصفا اياها بالهجرة غير الانسانية .

...

واضاف رئيس الجمهورية قائلا ’’ كثيرة هي الحالات التي تتم فيها هذه الهجرة .. بل هذه الهجرة هي الواقع عملية تهجير وليست بالهجرة المعهودة او المألوفة .

واضاف سعيد قائلا ’’ هي هجرة تتولاها شبكات اجرامية تتاجر بالبشر وتتجار بإعضاء البشر وتستهدف الربح .. و تستهدف ايضا وجود الدول والأوطان .

وقال سعيد ’’ نحن أفارقة ونعتز بإنتمائنا الافريقي ..نجير من يلجأ الينا .. ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو ارض توطين’’ .

وتابع قائلا ’’وما قدمته تونس بالرغم كل الصعوباات التي تعيشها أفضل وارقى ما يجده هؤلاء المهجرون في عديد المناطق الاخري , ويكفي ما يقدمه في هذا الاطار الهلال الاحمر التونسي , وكل أجهزة الدولة والشعب التونسي والقوات المسلحة وقوات الأمن بحسب تعبيره , مضيفا , لأن قيمنا واخلاقنا ترفض ان نترك هؤلاء البوساء والفقراء المهجرون في العراء.


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