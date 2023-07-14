رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الجمعة على اجتماع مجلس الامن القومي .



وقال سعيد ..’’اليوم نتطرق مجددا الى موضوع الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية ,قائلا ’’ واصفا اياها بالهجرة غير الانسانية .





واضاف رئيس الجمهورية قائلا ’’ كثيرة هي الحالات التي تتم فيها هذه الهجرة .. بل هذه الهجرة هي الواقع عملية تهجير وليست بالهجرة المعهودة او المألوفة .واضاف سعيد قائلا ’’ هي هجرة تتولاها شبكات اجرامية تتاجر بالبشر وتتجار بإعضاء البشر وتستهدف الربح .. و تستهدف ايضا وجود الدول والأوطان .وقال سعيد ’’ نحن أفارقة ونعتز بإنتمائنا الافريقي ..نجير من يلجأ الينا .. ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو ارض توطين’’ .وتابع قائلا ’’وما قدمته تونس بالرغم كل الصعوباات التي تعيشها أفضل وارقى ما يجده هؤلاء المهجرون في عديد المناطق الاخري , ويكفي ما يقدمه في هذا الاطار الهلال الاحمر التونسي , وكل أجهزة الدولة والشعب التونسي والقوات المسلحة وقوات الأمن بحسب تعبيره , مضيفا , لأن قيمنا واخلاقنا ترفض ان نترك هؤلاء البوساء والفقراء المهجرون في العراء.