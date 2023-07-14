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العثور على جثة في المنطقة العسكرية العازلة قرب الحدود مع ليبيا

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 21:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
احتفظت المصالح الطبية، مساء اليوم الجمعة 14 جويلية، بجثة مجهولة ببيت الأموات في المستشفى الجهوي ببنقردان، على أن يقع لاحقاً عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ورفع عينات من أجل تحديد نسب وأصول الجثة.

وتم العثور على الجثة بعد ظهر اليوم بالقرب من الساتر الترابي بالمنطقة العازلة على مستوى الحدود التونسية الليبية وداخل الأراضي التونسية.
هذا وقد تولت الفرقة العدلية للحرس الوطني ببنقردان البحث في الموضوع وفي ظروف الوفاة وذلك بتعليمات من النيابة العمومية بمدنين وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل إذاعة الجوهرة اف ام بالجهة.


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