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اسلام حمزة: 'بما أن الايقافات في ملف التآمر سياسية فإن قرار الإفراج بالضرورة سياسي أيضا'

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 13:00 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قالت العضو في هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التآمر على أمن الدولة المحامية اسلام حمزة، اليوم الجمعة، "بما ان الايقافات في ملف التآمر كانت بقرار سياسي بالضرورة قرارات الافراج سياسية أيضا"، تعقيبا منها على قرار الافراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي.

كما قالت ان "إصدار قرارات الافراج بالضرورة سياسية لكن لا يمنع ان الإجراءات أيدت قرار قاضي التحقيق بالافراج".
وأقرت محدثة شمس آف آم خلال تدخل هاتفي لها في حصة ستوديو شمس، ان "ايقاف المعارضة والزج بها في السجون والملفات الواهية الوقت كفيل بإثبات انه لا اساس لها".
...

وأفادت حمزة ان "ملف شيماء عيسى متواصل وستحاكم بحالة سراح".
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ولفت المحامية إلى ان "تلفيق التهم والزج بالمعارضة في السجون واختلاق ملف التآمر هي استراتيجية السلطة الحالية وستتواصل لتكون غطاء على الأزمات الإجتماعية والجوع والعطش وملف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من أجل اسكات الشعب حتى يعيش في الوهم".


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