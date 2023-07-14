اسلام حمزة: 'بما أن الايقافات في ملف التآمر سياسية فإن قرار الإفراج بالضرورة سياسي أيضا'

قالت العضو في هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التآمر على أمن الدولة المحامية اسلام حمزة، اليوم الجمعة، "بما ان الايقافات في ملف التآمر كانت بقرار سياسي بالضرورة قرارات الافراج سياسية أيضا"، تعقيبا منها على قرار الافراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي.



كما قالت ان "إصدار قرارات الافراج بالضرورة سياسية لكن لا يمنع ان الإجراءات أيدت قرار قاضي التحقيق بالافراج".

وأقرت محدثة شمس آف آم خلال تدخل هاتفي لها في حصة ستوديو شمس، ان "ايقاف المعارضة والزج بها في السجون والملفات الواهية الوقت كفيل بإثبات انه لا اساس لها".



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