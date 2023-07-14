الهوارية: مواطن يبني سورا لمنع المواطنين من المرور الي البحر!؟

تدخل الجمعة 14 جويلية، مواطن من الهوارية على اذاعة اي اف ام، أكد ان احد جيرانه أقدم على بناء سور في الطريق المؤدية الي البحر ومنع بذلك المواطنين واساسا متساكني المنطقة من الوصول الي البحر.وأوضح المتدخل ان الشخص الذي قام ببناء السور يملك ارضا محاذية للطريق المؤدية الي البحر الا انه وخلال بناء السور تجاوز الامتار القانونية وأغلق الطريق المؤدية الي البحر وناشد السلطات للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات التي تمثل ملف فساد حسب تصريحه.