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أستاذ الاقتصاد فتحي النوري: "اقتصادنا أصبح يسير في طريق مسدود "

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 11:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، فتحي النوري لدى حضوره صباح اليوم الجمعة، في برنامج "صباح الديوان"، إن اقتصادنا صار يسير في طريق مسدود بعد أن كان اقتصادا في طور النمو.
وأشار النوري الى أن جميع المؤشرات الاقتصادية بالبلاد، تدل على أن البلاد تسير في طريق مجهول وفق تعبيره.

وتابع قائلا " التساؤل المطروح اليوم كيف يعيش التونسي والاقتصاد ينهار تدريجيا منذ 10 سنوات، لا سيما في ظل ارتفاع نسب التضخم والارتفاع المشط في الأسعار".
...


وشدد المتحدث على ضرورة الجلوس جميعا على طاولة النقاش والبحث عن حلول كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني، معتبرا أن مشروع الإصلاحات الذي انطلقت في تنفيذه الحكومة في وقت سابق إيجابي ولكن وقع اسقاطه لإنه استعمل كورقة سياسية على حد وقوله.



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