أستاذ الاقتصاد فتحي النوري: "اقتصادنا أصبح يسير في طريق مسدود "

أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، فتحي النوري لدى حضوره صباح اليوم الجمعة، في برنامج "صباح الديوان"، إن اقتصادنا صار يسير في طريق مسدود بعد أن كان اقتصادا في طور النمو.

وأشار النوري الى أن جميع المؤشرات الاقتصادية بالبلاد، تدل على أن البلاد تسير في طريق مجهول وفق تعبيره.



وتابع قائلا " التساؤل المطروح اليوم كيف يعيش التونسي والاقتصاد ينهار تدريجيا منذ 10 سنوات، لا سيما في ظل ارتفاع نسب التضخم والارتفاع المشط في الأسعار".



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