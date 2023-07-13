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حاتم المليكي: تونس وشعبها الحلو ما تستحقش الوضع الحالي

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس ان تونس لا تستحق الوضع الحالي.
واضاف " تونس بشعبها الحلو المثقف لا تستحق الوضع الحالي بكل مجالاته السياسية والاقتصادية والثقافية".
وتابع " بعد 70 سنة من الاستقلال ووضع مؤسسات الدولة أصبحنا نتحدث هل ان الرئيس يحاسب ام لا مضيفا " سيصل بنا الامر ان نتسائل هل ان الرئيس معصوم من الخطأ مثل الأنبياء ام لا".
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