حاتم المليكي: تونس وشعبها الحلو ما تستحقش الوضع الحالي

قال النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس ان تونس لا تستحق الوضع الحالي.

واضاف " تونس بشعبها الحلو المثقف لا تستحق الوضع الحالي بكل مجالاته السياسية والاقتصادية والثقافية".

وتابع " بعد 70 سنة من الاستقلال ووضع مؤسسات الدولة أصبحنا نتحدث هل ان الرئيس يحاسب ام لا مضيفا " سيصل بنا الامر ان نتسائل هل ان الرئيس معصوم من الخطأ مثل الأنبياء ام لا".

الفيديو الدقيقة 5



...











