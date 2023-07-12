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هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق 16 نقابيا من جامعة النقل باتّحاد الشغل

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 18:53 قراءة: 1 د, 2 ث
      
نظرت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس في ملف الشكاية التى رفعها وزير النقل ضد 16 نقابيا من جامعة النقل باتحاد الشغل من بينهم وجيه الزيدي ،اتهمهم فيها بالاساءة له ومحاولة اقتحام مكتبه.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 1 نوفمبر المقبل استجابة لطلبات بعض محامي المتهمين .

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وكان 16 نقابيا من جامعة النقل باتّحاد الشغل مثلوا أمام الفرقة الثالثة للحرس الوطني ببن عروس على خلفية شكايات رفعها وزير النقل من بينها ما هو على معنى المرسوم 54، وأخرى متعلقة بـ"محاولة اقتحام مكتب الوزير وتعطيل سير العمل وتعطيل مصعد الوزارة"،وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي كان نفّذها العاملون بشركة نقل تونس دفاعا عن استمرارية الشركة وحقّ الشعب في نقل عمومي يحترم الذات البشرية وحقوق الإنسان.
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وباحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بادانة ال16 نقابيا من جامعة النقل وهم كل من كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتّحاد الشغل وجيه الزيدي وكاتب عام الفرع الجامعي لجامعة النقل بجهة تونس و14 نقابيا وذلك؛بسجن كل واحد منهم مدة 4 أشهر. علما وان وجيه الزيدي نال حكما بعدم سماع الدعوى في قضية أخرى شملته هو فقط.


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