Babnet

الطاهري لوزير التربية: كيفاش عائلات باش تعدي صيف بلاش شهاري ويكفي من التحريض

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري ان قرار وزارة التربية حجز الرواتب بالنسبة للمعلمين في شهر الصيف غير مقبول مضيفا " كيفاش عائلات باش تعدي صيف بلاش شهاري هل هذا مقبول".
ووصف الطاهري تصريح وزير التربية بشان " عدم تسليم الدولة للمغامرين" بانه خطاب تحريضي ويدعو للعنف ضد المعلمين".
وشدد على ان الحل يمكن في تلبية المطالب المشروعة للمعلمين.
أخبار ذات صلة:
تنسيقية اولياء غاضبون تدعم قرارات وزارة التربية من أجل التصدي للحجب على اعداد الامتحانات...

...

وكانت وزارة التربية قد قررت اعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وكذلك حجزت اجر شهر للمعلمين المشاركين في عملية الحجب، التي امتنعوا بموجبها طيلة العام الدراسي عن مد الادارة باعداد الامتحانات الأمر الذي حال دون احتساب معدلات التلاميذ ونشرها.


وعلى امتداد العام الدراسي، تواصلت الأزمة في التعليم الأساسي بين كل من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ولم تفض جلسات التفاوض بينهما الى نزع فتيل هذه المواجهة. وبينما تؤكد الجامعة على تمسكها بالتفاوض كآلية لبلوغ حل ينهي الأزمة، فان وزارة التربية تشترط تنزيل اعداد الامتحانات كأولى خطوة لحل هذه الأزمة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269756


babnet

En continu...

Toutes les news...
online polls
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 جويلية 2023 | 24 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:15
12:32
05:10
03:21
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet41°
35° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
41°-27
39°-27
44°-28
43°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*