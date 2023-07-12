الطاهري لوزير التربية: كيفاش عائلات باش تعدي صيف بلاش شهاري ويكفي من التحريض

قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري ان قرار وزارة التربية حجز الرواتب بالنسبة للمعلمين في شهر الصيف غير مقبول مضيفا " كيفاش عائلات باش تعدي صيف بلاش شهاري هل هذا مقبول".ووصف الطاهري تصريح وزير التربية بشان " عدم تسليم الدولة للمغامرين" بانه خطاب تحريضي ويدعو للعنف ضد المعلمين".وشدد على ان الحل يمكن في تلبية المطالب المشروعة للمعلمين.

وكانت وزارة التربية قد قررت اعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وكذلك حجزت اجر شهر للمعلمين المشاركين في عملية الحجب، التي امتنعوا بموجبها طيلة العام الدراسي عن مد الادارة باعداد الامتحانات الأمر الذي حال دون احتساب معدلات التلاميذ ونشرها.وعلى امتداد العام الدراسي، تواصلت الأزمة في التعليم الأساسي بين كل من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ولم تفض جلسات التفاوض بينهما الى نزع فتيل هذه المواجهة. وبينما تؤكد الجامعة على تمسكها بالتفاوض كآلية لبلوغ حل ينهي الأزمة، فان وزارة التربية تشترط تنزيل اعداد الامتحانات كأولى خطوة لحل هذه الأزمة.