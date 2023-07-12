الافراج عن الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين وتحجير السفر عليه

تقرر أمس الافراج عن رئيس أتحاد الفلاحين سابقا عبد المجيد الزار وتحجير السفر عليه مع احالته على الدائرة الجنائية لمحاكمته من اجل تهمة الاستيلاء على سيارة إدارية تابعة لاتحاد الفلاحين.

