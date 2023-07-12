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الافراج عن الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين وتحجير السفر عليه

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 12:27 قراءة: 0 د, 9 ث
      
تقرر أمس الافراج عن رئيس أتحاد الفلاحين سابقا عبد المجيد الزار وتحجير السفر عليه مع احالته على الدائرة الجنائية لمحاكمته من اجل تهمة الاستيلاء على سيارة إدارية تابعة لاتحاد الفلاحين.


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