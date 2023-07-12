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هشام العجبوني: رفض منظومة ما قبل 25 جويلية لا يبرر عبث ما بعد 25 جويلية

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 09:27 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ندد اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، بقرار منع القيادي في نفس الحزب زياد غناي من السفر.

وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، قال هشام العجبوني إنه بناء على معطيات المحامين، فإن القرار القضائي القاضي بمنع زياد غناي من السفر صدر يوم 25 جوان الماضي الموافق ليوم أحد.

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وتابع أن تهمة زياد غناي هي احترام الدستور، موضحا أنه شارك في جلسة افتراضية لمجلس نواب الشعب السابق عند تجميده وشدد على أن الجلسة كانت علنية واحترمت الإجراءات القانونية والدستورية.

العجبوني: 'سعيّد لم يُركز المحكمة الدستورية لأنه يُريد احتكار الدستور'

وقال العجبوني، إن المنظومة الحاكمة اليوم في تونس هي منظومة بلا عقل ومنظومة عبث، مؤكدا أن هذا الوضع لن يدوم.

و انتقد العجبوني عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى حد اليوم، واعتبر أن رئيس الجمهورية لم يقم بذلك لأنه يريد احتكار الدستور وفق تعبيره.

وبين العجبوني أن رفض منظومة ما قبل 25 جويلية لا يبرر عبث ما بعد 25 جويلية، داعيا في هذا السياق التونسيين إلى أن يكونوا مواطنين وليس رعايا حسب قوله.

ولاحظ المتحدث أن رئيس الدولة يناقض نفسه، مستنكرا بشدة ما وصفه بظلم الخصوم السياسيين والتنكيل بهم وسجنهم توجيه التهم لهم.


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